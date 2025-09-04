芸能事務所社長でもある俳優・小栗旬の最新姿が公開された。俳優・こばやし元樹（５１）のインスタグラムに登場。こばやしは「９／１より正式に、トライストーン・エンタテイメント所属となりました」とつづり、事務所の社長である小栗との２ショットを披露した。こばやしは、旧芸名「こんばやし元樹」からの改名も報告し「こばやし元樹（苗字ひらがな、名前は漢字）として新たにスタートします！」と伝えた。そして「我が人