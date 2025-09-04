2日、残念なニュースが入ってきた。5日に開幕する「ゴルフ5レディス」の大会事務局は、小祝さくら（27）が欠場することを発表した。【梅ちゃんのツアー漫遊記】北海道へは大洗からフェリーの長旅がストレスフリー…サウナや露天風を堪能、ドラマ鑑賞三昧7月の「明治安田レディス」でツアー12勝目を挙げた小祝は、翌週の「大東建託・いい部屋ネットレディス」2日目途中に左手首痛のため棄権。直後の「全英女子オープン」から6週