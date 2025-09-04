百貨店の市場規模は1991年の9.7兆円をピークに減少し続けた。2009年には7兆円を下回り、21年はコロナ禍の影響で4.4兆円となった。その後は回復したが、24年の実績は5.7兆円でピーク時の6割にとどまる。アパレル企画会社の幹部は次のように分析する。百貨店業界から「免税廃止論」への悲鳴…インバウンド急減で株価も軒並み低迷「服の供給量は年間20億着から35億着まで増えたが、1着あたりの価格は低価格化が進んだ。服を買う場所