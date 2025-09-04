夏から秋にかけて、スーパーでよく見掛ける果物の一つがブドウです。ブドウ狩りやワイナリーなど、産地では観光資源としても活用されています。ブドウにはどのような栄養素が含まれているのでしょうか。食べる前にブドウをよく洗った方がよいのかや、ブドウの栄養素を効率的に摂取する方法などについて、管理栄養士の松田加奈さんに聞きました。皮にポリフェノールが多く含まれているQ.そもそも、シャインマスカットや巨峰などの