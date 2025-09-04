SKY-HI（36）率いるBMSGが2日、所属アーティストでラッパーのedhiii boi（エディボーイ=18）が「コンプライアンス違反に該当する事実が判明」したとして、無期限の活動自粛を発表した。三山凌輝（26）に続いて2人目の活動自粛。しかも今度は未成年ということもあり、SKY-HIのプロデューサーとしての資質が問われている。【もっと読む】三山凌輝がNYライブで復帰もファン真っ二つ…プロデューサーSKI-HIの“1億円頂き男子”擁護は