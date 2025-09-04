【芸能界クロスロード】福山雅治は「不適切会合」参加を即座に謝罪し騒ぎを最小限に抑えた 中居問題のトバッチリのようなものHey! Say! JUMPの中島裕翔が8月28日付でグループを卒業。“STARTO ENTERTAINMENT（旧ジャニーズ事務所）”に所属しながら今後は俳優を主軸に活動するという。脱退者が出ることに驚きはないが、発表と同時に卒業はかなりレアケース。芸能関係者は「発表から正式に脱退まで時間が空けば、あらぬ噂が飛び