コメ価格が急騰している。コメ小売価格が心理的抵抗線である20キログラム当たり6万ウォンを超えた。昨年韓国政府が相場下落を防ぐため過度に多くのコメを買い入れたことがブーメランとなって戻ってきた。韓国農水産食品流通公社によると、3日基準でコメ20キログラムの小売価格は6万316ウォンで昨年より17．2％が上がった。過去5年平均と比べても14％高い。産地価格も高騰している。統計庁によると先月25日基準で産地コメ価格は20キ