トランプ米政権が中国戦勝節軍事パレードの直後、中国化学企業に対する制裁を発表した。米財務省外国資産管理室（OFAC）は3日（現地時間）、同社と同社代表2人を制裁対象に指定した。米国内に流入する合成オピオイドの製造・販売に関与したという理由だ。また不法麻薬の船積み過程にも関与したと、財務省は明らかにした。合成オピオイドは「ゾンビ麻薬」と呼ばれるフェンタニルの原料で、米国は中国がメキシコ・カナダ経由で供給し