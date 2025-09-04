ウエルスアドバイザー・エクイティ・リサーチレポートは３日付で、スカラの投資判断「オーバーウエート」を継続した。事業構造改革を経て新たな収益成長フェーズに入ったとみて、想定株価レンジ６９０−７９０円を継続している。サブスクリプションによるＡＲＲ（年間経常収益）の拡大を予想した。