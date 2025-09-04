「パイレーツ−ドジャース」（３日、ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手は五回の第３打席で右中間を真っ二つに破る二塁打を放った。代わったバロウズとの対戦。初球のチェンジアップに空振りし、２球目のフォーシームにもバットが空を切った。３球目のフォーシームをきれいに捉え、打球は時速１７５キロで右中間を真っ二つに破る二塁打だ。この日は体調不良で先発登板を回避。第１打席では鼻をすする様子もあった。空