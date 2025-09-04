◇国際親善試合日本 ― メキシコ（2025年9月6日米カリフォルニア州オークランド）米国遠征中のサッカー日本代表は3日（日本時間4日）、米カリフォルニア州オークランドで全体練習を行い、6日（同7日）メキシコ戦に向けて調整した。全27人がそろってグラウンドに登場。公開された冒頭の15分間では、アップやボール回しなどを行い、MF三笘薫（28＝ブライトン）は右膝の下にテーピングを巻く姿などが見られた。