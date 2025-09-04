「広島２−１ＤｅＮＡ」（３日、マツダスタジアム）広島が執念の継投策で僅差逃げ切った。制球の定まらない先発大瀬良が７四球を出しながら１失点でしのいで後半へ。ハーン、栗林、島内、森浦の好救援で３位ＤｅＮＡとのゲーム差を「１」に戻した。Ａクラスをかけた順位争いが繰り広げられる中、デイリースポーツ評論家の岡義朗氏は首位打者争いを演じる小園の成長ぶりに着目した。◇◇今年の小園は集中力が途切れない