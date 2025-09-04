2025年7月30日、カムチャッカ半島東方沖で起きた地震によって、日本の太平洋沿岸の広い各地に津波警報が発令され、多くの人が避難する事態となった。幸い国内での最大の津波の高さは岩手県の久慈港で観測された1.4メートルで、被害は確認されなかったが、じつは北海道の太平洋側では、近い将来、巨大地震と大津波の発生が予想されているのだ。◆1000年ぶりの「大地変動」の時代に突入した日本列島 日本は世界有数の地震国である