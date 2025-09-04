NHK気象キャスターの久保井朝美（36）が3日までにインスタグラムを更新。浴衣姿を披露した。久保井は「浴衣の投稿は今年最後って昨日宣言したばかりなのに…岩手県久慈市で撮影でした」とつづり、花柄の温泉浴衣姿を投稿。髪をまとめた湯上り風の姿を披露している。この投稿にフォロワーからは「浴衣美人それは朝美さん」「いつもキュートな朝美姫」「日本の夏、朝美姫の夏」とコメントが寄せられている。