東京ステーションホテルは、「オータム アフタヌーンティー＆ハイティー」を9月1日から10月31日まで提供する。いも・栗・かぼちゃを使ったスイーツとして、かぼちゃモンブラン、さつまいもプリン、マロンムース、マロンパイ、ショコラのヴェリーヌ、スコーンを用意。セイボリーはスモークサーモンときのこのマリネ、小海老と卵のサンドウィッチ、和牛ボロネーズのグラタン風パスタなどを提供する。ハイティーは午後5時から6時まで