華麗なシュートで勝利を決定づけた。柏レイソルは９月３日、ルヴァンカップ準々決勝・第１戦で横浜F・マリノスと敵地で対戦。４−１で大勝した。４強進出に大きく前進した試合で、２得点の活躍を見せたのがFW垣田裕暉だ。チーム３点目をマークした背番号18は、終了間際にも魅せる。90＋８分、敵陣の右サイドでMF仲間隼人のパスを受けると、そのままドリブルで前進。ボックス内に進入し、最後は右足で相手GKの頭を越えるル