４日３時に奄美大島の東で台風第１５号が発生しました。５日にかけて、西日本では土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、東日本では、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に注意・警戒してください。九州南部、九州北部地方、四国地方、東海地方では４日昼過ぎから５日昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。 【画像】台風15号