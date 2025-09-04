JR西日本は4日、台風15号の接近に伴い、広島・山口エリアにおいて、4日（木）から5日（金）にかけて列車の運転を取りやめる可能性があると発表しました。詳しい日時・運転計画については、決まり次第公表するということです。（2025年9月4日午前9時15分の情報）