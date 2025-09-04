2025年8月、アメリカのニューヨーク・ダウ平均株価は4万5000ドルを超える最高値となり、日経平均株価も4万円台が続く。FPの浦上登さんは「4月にはトランプ大統領による相互関税ショックで株価が暴落したが、すぐに回復し、わずか4カ月で暴落前を上回る値になった。投資においては今回のような暴落時に狼狽売りしないことが重要だ」という――。■自己流の株式投資で「痛い」失敗をした経験私は会社員だった30代、バブルの絶頂の198