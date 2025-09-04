この夏、中学硬式野球の日本代表に熊本県内から4人が選ばれました。そのうちの2人。世代トップレベルのバッティングを作り上げたルーツに迫ります。 【写真を見る】熊本発「右の杉野・左の中島」大砲の秘密 宇土市立鶴城中学3年の中島辰徳選手（14）は15歳以下の侍ジャパンに選ばれ、8月のアジア選手権では17打数9安打(.529)でベストナインに選出された逸材です。 トップチームの監督も務める井端弘和監督からも打