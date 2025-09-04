母性とは何か。ジャーナリストのチェルシー・コナボイさんは「さまざまな最新研究を見るに、母性は女性特有の本能ではない。子供の世話を積極的にする中で、母性は誰にでも生まれていくことがわかっている」という――。※本稿は、チェルシー・コナボイ『奇跡の母親脳』（新潮新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／west※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／west■「母性」は女性特有の本能ではないジェイ・S