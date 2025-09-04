中国で「抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年」を記念する軍事パレードをはじめとする式典が3日午前、北京市中心部の天安門広場一帯で行われ、ロシアのプーチン大統領、北朝鮮の金正恩総書記を含む20カ国以上の首脳らが出席した。パレードに先立ち、習、正恩両氏は固く握手。さらに、プーチン氏と共に3首脳が天安門楼上で、初めて肩を並べた。2002年、当時のジョージ・W・ブッシュ米大統領はイラン、イラク、北朝鮮を名指し