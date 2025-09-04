◆米マイナー３Ａスクラントン―ウースター（３日、米マサチューセッツ州ウースター＝ポラーパーク）今季限りで米国でのプレーに一区切りをつけて、来季は日本球界に復帰することを表明したヤンキース傘下マイナー３Ａ・スクラントンの前田健太投手（３７）が３日（日本時間４日）、敵地・ウースター戦に先発し、７回３分の２で１００球を投げ、１安打１失点、９奪三振の快投を見せた降板した。８回２死までは許した走者が四球