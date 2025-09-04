女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「義実家・家族」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2019年9月27日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝結婚式といえば、新郎・新婦の親からしてみれば、我が子の晴れ舞台のはずですが――。「“親なら子どもの結婚式は心から祝いたいもの”だとは限らないということを、残念な形で思い知らされました……」悲しそうな表情で話し出した