ドライバーが取るべき最善の策とは台風や集中豪雨によりコインパーキングが冠水し、愛車が出庫不能になる事態は、ドライバーにとって深刻な問題です。物理的にクルマを動かせないにもかかわらず、精算機は時間を刻み続け、高額な料金が加算され続けます。万が一、コインパーキングで「冠水」に見舞われたとき、一体どうなる!?［イメージ画像：PhotoAC］【画像】覚えておこう！これが車が動かせない時の「緊急時の対応法」です