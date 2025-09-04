息子のスイミングスクールの送迎中、不審者と遭遇した安田ふくこ(@3kyoudiary)さん。この漫画は、その実体験を振り返ったものです。周囲のスタッフや夫を呼び、冷静に身を守ったふくこさん。彼女が遭遇した緊迫の瞬間とは？過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。危険は日常の中に潜んでいることを改めて教えてくれる漫画『不審者と遭遇』をごらんください。