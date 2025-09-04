アメリカ・ハワイ島のキラウエア火山が再び噴火しました。去年12月以来、今回で32回目です。アメリカ地質調査所によりますと2日、アメリカ・ハワイ島のキラウエア火山で新たな噴火が確認されました。噴火活動は13時間ほど続き、噴き上げる溶岩は最大で高さおよそ150メートルに達しましたが、活動は火口内にとどまっていて、住宅などに被害は出ていないということです。キラウエア火山はハワイ島南東部に位置する世界で最も活発な火