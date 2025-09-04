佐賀県警小城署は4日、小城市小城町岩蔵の同市立岩松小学校付近で同日午前7時20分ごろ、サル1匹が出没したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。今後もサルが出没する可能性があるとして、同署は「自宅の窓などを施錠するなどの戸締りを徹底してください」と注意喚起している。