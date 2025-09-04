福岡県では、4日昼過ぎから夜遅くにかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に注意・警戒してください。また、5日にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。［気象概況］4日午前3時、奄美大島の東約140において、熱帯低気圧が台風15号になりました。台風は1時間におよそ30の速さで北へ進んでいます。今後、台風は北上し、予報円の中心を進みますと、4日夜遅くから5日未明にかけて九州北部地方に最も