SixTONESのジェシーが、5日に放送されるTBS系バラエティ番組『黄金のワンスプーン！』(20:55〜22:00)にゲスト出演する。左からジェシー、宮舘涼太、後藤輝基同番組は、Snow Man屈指の料理好きである“舘様”こと宮舘涼太が日本各地を巡り、その土地ならではの旬の食材を“黄金のワンスプーン”で味わい、さまざまなアイデア料理を披露する、食の旅バラエティ。 ○■千葉県であさり漁と酪農に挑戦! サプライズゲストも登場今回は大