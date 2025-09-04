紀伊半島豪雨から14年となり、慰霊碑前で手を合わせる遺族ら＝4日未明、和歌山県那智勝浦町三重、奈良、和歌山3県で88人の死者・行方不明者が出た2011年の紀伊半島豪雨から4日で14年となった。29人が犠牲になった和歌山県那智勝浦町では遺族らがキャンドルをともし、故人に思いをはせた。同町井関地区の紀伊半島大水害記念公園では遺族ら約10人が集まり、那智川流域で豪雨災害が発生し始めた時間とされる午前1時ごろ、犠牲者数