「第7次連結中期経営計画」が最終年を迎える中、コスモエネルギーグループが「HRX戦略説明会」を実施した。同グループが実践する「人が活き人を活かす人材戦略」とはどんな取り組みなのか。説明会で聞いてきた。「HRX戦略説明会」に登壇したコスモエネルギーホールディングス 代表取締役常務執行役員の竹田純子さんコスモが掲げるHRXの4本柱とは2023年3月に長期計画「Vision 2030」および「第7次連結中期経営計画」を発表したコス