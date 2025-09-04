スキマ時間の5分でもちょこっと立ち寄って運動ができる「chocoZAP」。ジム利用はもちろん、今やカラオケやセルフエステ、ランドリーと幅広いサービスも展開しているとあって、毎日通っているビジネスパーソンも多いはず。実は、そんな同施設が「chocoZAPメディカル」として「Mini人間ドック[MRI・CT・エコー]」のサービスまで展開していることをまだ知らない人もいるのでは？ 体験会に参加してきたのでレポートをお届けしたい。 新