◆米大リーグパイレーツ―ドジャース（３日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）は３日（日本時間４日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。２点を追う５回先頭の第３打席は右中間を破る二塁打を放ち、３試合連続安打とした。２ストライクから３球目のチェンジアップを捉え、打球速度は１０８・７マイル（約１７４・９キロ）だった。パイレーツの先発はＢ・アッ