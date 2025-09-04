３日に麻薬取締法違反の疑いで警視庁に逮捕された俳優の清水尋也（ひろや）容疑者の身柄が４日、留置先の東京湾岸署から送検された。午前９時、報道陣約３０人が見守る中、清水容疑者を乗せたシルバーのワンボックスカーが湾岸署を出発。車内は暗く、中の様子をうかがうことは出来なかった。清水容疑者は、４歳上の兄で俳優の清水尚弥の関係者にスカウトされ２０１２年にデビュー。オーディションで選ばれた映画「渇き。」（１