自宅で大麻を所持したとして、警視庁薬物銃器対策課に麻薬取締法違反の疑いで逮捕された俳優の清水尋也（ひろや）容疑者（26）が4日、送検された。午前9時ちょうど、清水容疑者を乗せたとみられる銀色のワンボックスカーが勾留先の東京湾岸署を出た。清水容疑者は車両の後部座席に座っていたとみられるが、表情や様子を確認することはできなかった。署の前には約30人の報道陣が集まった。清水容疑者は3日、麻薬取締法違反の疑いで