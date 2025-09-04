ベストセラー『21世紀の資本』著者として知られるトマ・ピケティ氏。彼が「歴史政治経済学の最高傑作」と絶賛する書とは（写真：NurPhoto／Getty Images）3つの「緊縮」とは？世界中の研究者が注目する話題の書、『緊縮資本主義：経済学者はいかにして緊縮財政を発明し、ファシズムへの道を開いたのか』（クララ・E・マッテイ著）が上梓された。原著の刊行以来、センセーショナルに取り上げられ、経済学、政治学、歴史学の各界から