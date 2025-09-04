［ルヴァン杯準々決勝第１戦］横浜 １−４ 柏／９月３日／日産スタジアム９月３日に行なわれたルヴァンカップ準々決勝第１戦で、横浜F・マリノスは柏レイソルとホームで対戦。18分に先制点を奪われ、53分と70分にも追加点を許した横浜FMは、82分に植中朝日のゴールで１点を返すが、90＋８分に再びネットを揺らされ、１−４で敗れた。結果を見れば惨敗だが、横浜FMが終始劣勢だったわけではない。植中が「４点、５点と取れるチ