［ルヴァン杯準々決勝第１戦］横浜 １−４ 柏／９月３日／日産スタジアム柏レイソルは９月３日、ルヴァンカップ準々決勝の第１戦で横浜F・マリノスと敵地で対戦し、４−１で勝利した。この一戦でゴールを挙げたジエゴ（18分）、瀬川祐輔（53分）、垣田裕暉（70分、90＋８分）の活躍もさることながら、ひと際目を引いたのが、シャドーで先発した渡井理己のスルーパスだ。まずは18分、ジエゴが先制点を奪ったシーンで、左サイ