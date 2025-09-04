4日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年9月限は前日清算値比35ポイント高の2万7415ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値2万7360.12ポイントに対しては54.88ポイント高。 株探ニュース