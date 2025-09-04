JR北海道によりますと、2025年9月3日午後8時20分ごろ、深川市内のJR函館線内の深川駅から納内駅で、列車を動かす電気系統で停電が発生しました。このため、函館線の「滝川～旭川駅間」の上下線で運転を見合わせているということです。停電の影響で、札幌発旭川行きの特急ライラック3号が妹背牛から深川間で停車するなど列車の遅れが出ています。JR北海道によりますと、現在、原因を調査中で、最新の運行情報はホームペ