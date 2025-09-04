2025年9月3日、台湾メディア・工商時報は、中国本土の最先端半導体製造技術は、オランダ・ASML製の旧型露光装置に依存している可能性があると報じた。記事は、ゴールドマン・サックスのレポートによると、中国の半導体最大手SMICが製造する最先端の7ナノメートルチップは、オランダASML製の旧世代であるDUV（深紫外線）露光装置に依存している可能性が高いと紹介。その背景として、ASMLが米国製部品に依存している状況を盾として米