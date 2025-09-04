Photo: 田中宏和 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。スマホとタブレット、ノートPCを2台同時に充電したい人、要注目です！特に、ハイパワーGaN充電器を持っているけれど、持ち運びやすさの観点でポートが1つしかない物しか持ち歩かないという人には、必須アイテムと言っていいでしょう。 UGREEN USB Type C ケーブル 【PD 100W 2-in-1 Ty