Image: Apple 日本時間で来週、2025年9月10日の午前2時に開催されるApple（アップル）の新製品発表会。目玉となるのは、もちろんiPhone 17！ですが、3年ぶりの大型アプデが噂されるAirPods Pro 3の存在にも期待。これを機に購入・買い替えを考えている人はいるはず。発表会は来週なので、すでに噂はできっていますが、その中から「ほぼ確！」な機能と、「今回は見送り濃厚」な機能を予想して