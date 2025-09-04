「継続は力なり」……物事を続けることの大切さを説いたこの言葉からは勇気をもらえます。座右の銘にしている、という方もいるかもしれませんね。そんな「継続は力なり」というフレーズの生みの親が、今回の記事で取り上げる「久留島武彦（くるしまたけひこ）」です。出典：久留島武彦記念館 公式ページより児童文学者である彼は、実はさまざまな「日本初」という偉業を成し遂げた人物でもあったんです。久留島武彦の先祖は、村上