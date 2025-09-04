歌手のピンクが大腸菌感染症にかかったという。夫ケアリー・ハートとの間に１４歳の娘と８歳の息子がいるピンクは、休暇中に体調を崩しながらも、なんとか楽しもうとする姿をＳＮＳに投稿した。 【写真】点滴をされながらワインを飲むなんて… 点滴された状態で友人たちとワインを飲んでいる写真をインスタグラムに投稿、そこにはこう書かれている。「これは普通のことで、すべて順調」「旅行に行ってご飯を食べ