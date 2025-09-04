卓球女子24年パリ五輪銅メダリストの早田ひな(25)が３日、自身のインスタグラムを更新。大阪関西万博のフランス館で開催された高級ブランド「ショーメ」のイベントに参加したことを報告した。 【写真】ホント、お人形さんみたい！白キャミドレスがお似合いです 「ショーメ、自然美への賛歌 － Chaumet, an Ode to Living Nature -」と書き出し「ショーメの『自然美への賛歌』エキシビションへ参加さ