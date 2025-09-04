フジテレビは12日午後9時から、俳優の福山雅治が親交の深い仲間たちと旅をする番組『タビフクヤマ』を放送する。昨年10月に放送して以来、約1年ぶりの放送となる『タビフクヤマ』は、有村架純、伊藤淳史、満島真之介、リリー・フランキーと、福山にとって縁の深い街である・横浜へ。【写真】美しい！黒と赤の華麗な衣装で登場した福山雅治＆有村架純今回の旅先は、福山が音楽の道を志して上京した当時から足を運んでいた横浜。