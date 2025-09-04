ダイソーで凄いキッチンバサミ見つけちゃいました！「ちょこっと使いたい」というときに便利なコンパクトサイズ。お肉がサクサクとカットできて切れ味も抜群です！それだけでなく、洗いやすいようにある工夫が施されているのもミソ♡110円（税込）とコスパも高いです！それでは、この商品の秘密を早速ご紹介します。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ミニキッチンバサミ価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーコ