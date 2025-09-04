ヘアメイクの森田玲子です。メイクはトレンドよりも好きを重視したい！という人も、避けては通れないのが眉毛のトレンド。眉ひとつで顔の印象が大きく変わるので、年齢やトレンドに合わせてアップデートが欠かせません。今回は、ヘアメイクの筆者が若々しく見える眉の描き方や、整え方をご紹介します。【詳細】他の記事はこちら若見えする今の“抜け感眉”って？描き方を詳しく今トレンドの抜け感眉は、頑張ってきちんと整えるので